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        Haberler Sağlık Gıdalardaki Çin tuzuna dikkat!

        Gıdalardaki Çin tuzuna dikkat!

        Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, Çin tuzu olarak bilinen, özellikle sosislerde bulunan monosodyum glutamatın sağlığa zararlı olduğunu ve tüketilmemesi gerektiğini söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 09:24 Güncelleme: 26.09.2023 - 09:25
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        Çin tuzuna dikkat! Hafıza kaybı yapabilir
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        Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, Çin tuzunun dünyada yaygın olarak kullanılan bir madde olduğunu ifade etti.

        HANGİ GIDALARDA BULUNUYOR?

        Türkiye'de de Çin tuzunun yaygınlaştığını anlatan Prof. Dr. Arıca, "Çin tuzu, diğer adı monosodyum glutamat. Aslında bu herkesin bildiği ürünlerde yazan ürün. Bir şekilde özellikle hazır sosislerde, salamlarda, krakerlerde, hazır soslarda hazır çorbalarda, bulyonlarda, soslu kuruyemişlerde sıklıkla bulunmaktadır. Biz monosodyum glutamatı ürünün etiketinde bulamıyor isek E621 kodunu aramalıyız. Eğer o E621 kodu var ise o ürün etiketinde, bunda Çin tuzu vardır. Bunu dikkatle tüketmeliyiz, hatta hiç tüketmemeliyiz" dedi.

        "HAFIZA KAYBINA NEDEN OLABİLİR"

        Çin tuzunun insan sağlığı açısında zararlarına da değinen Arıca, şöyle konuştu: "Özellikle karaciğeri yorabilir, karaciğer yetmezliklerine hatta ilerleyen dönemlerde hafıza kayıplarına, özellikle hücresel yıkımlara, böbrek hasarlarına, organ yetmezliklerine yol açabilir. Poşetli ürünlerin, hazır gıdaların büyük bir kısmında var. Yedikçe yediren, bir yediğimizde ikinciyi yediren hazır gıdaların büyük bir kısmında bulunan E621 kodlu Çin tuzu ya da monosodyum glutamata dikkat etmeliyiz."

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        #Çin Tuzu
        #haberler
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