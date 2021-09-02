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Dünya gıda sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan CNR Food İstanbul - Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, Türkiye Gıda ve İçecek Federasyonu (TGDF) Başkanı Şemsi Kopuz, Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği (PAKDER) Başkanı Haluk Akyürek ve sektör temsilcilerinin katıldığı resmi açılış töreni ile ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Fuar, 4 Eylül Cumartesi gününe kadar CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Aralarında Polonya, Yunanistan, Irak, Hollanda, Hindistan, Kenya, Somali, Özbekistan, Çekya, Arnavutluk, Makedonya, Macaristan’ın da yer aldığı ülkelerden 2 bin 500’ün üzerinde yabancı satın almacının katılacağı fuar, bu yıl yaklaşık 20 ülkeden 2 bini aşkın markaya ev sahipliği yapıyor.

ÖZEL İÇECEKLER VE GURME BÖLÜMÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Fuarda ayrıca aralarında Hollanda, Irak, İran, Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Afganistan, Fransa, Ukrayna, Rusya, Litvanya, Somali, Özbekistan, Ermenistan ve Polonya’nın da bulunduğu ülkelerden firmalar ürünlerini sergiliyor. Çikolata ve Şekerleme Özel Bölümü’nde birbirinden farklı içerik ve renkte ürünlerin de tanıtıldığı fuara, Ürdün ve Afganistan mili katılım sağlıyor. Fuar; Özel İçecekler ve Gurme Özel Bölümü ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’nın resmi onayı ile organize edilen bu özel bölüm, yerli ve yabancı üreticilerle dünyanın dört bir yanından gelecek sektör profesyonellerini bir araya getiriyor.

50'NİN ÜZERİNDE FİRMA AMBALAJ SEKTÖRÜNÜ TEMSİL EDİYOR

CNR Food İstanbul Fuarı ile eş zamanlı yapılan CNR Ambalaj İstanbul - Gıda İşleme Sistemleri, Paketleme ve Ambalaj Çözümleri Özel Bölümü de katılımcıların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Gıda işleme teknolojileri, gıda paketleme makine ve ekipmanları, oluklu mukavva, kâğıt, karton ambalaj üreticileri, plastik ve esnek ambalaj üreticileri, tamamlayıcı ambalaj ürünlerinin sergilendiği özel bölümde 50’yi aşkın firmanın 100’lerce markasına dair ürünleri tanıtılıyor.