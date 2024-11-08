Gider açılmadı, ev sahibini vurdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Özay Ç. (49), evinin giderinin açılmadığı gerekçesiyle tartıştığı özel vidanjör firması sahibi Harun R. (24) tarafından tabancayla vuruldu. Şüpheli kaçarken, Özay Ç. ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Çömlekçiler Sokakta meydana geldi. Özay Ç., iddiaya göre, 3 gün önce evinin giderinin açılması bir özel vidanjör firmasını aradı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, ATEŞ ETTİ

Aradan belli bir süre geçmesine rağmen gelen olmayınca Özay Ç., firma sahibi ile tartıştı. Bunun üzerine Özay Ç. ile firma sahibi Harun R. arasında evin önünde de tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun R., üzerindeki tabancayla Özay Ç.'ye ateş etti.