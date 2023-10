Giderek artıyor! Uyuz tehlikesine dikkat!

Bir deri hastalığı olan uyuz, hominis adı verilen bir parazitin neden olduğu kaşıntılı ve bulaşıcı bir hastalık. Bu parazitin insan gözüyle fark edilemeyecek kadar küçük olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Gürkan Yardımcı, "Parazitin kişiden kişiye bulaşabilmesi için 15-20 dakikalık temaslar yeterli olabilmektedir. Her iki cinsiyette, her yaş grubunda ve her sosyoekonomik düzeyde görülebilmektedir. Ancak yakın temasın sık olduğu kalabalık ortamlarda (okul, bakım evleri, öğrenci yurtları vs.) bulaşma daha kolay olduğu için daha hızlı yayılabilmektedir. Özellikle cinsel temas, aynı yatakta yatma, el ele tutuşma, havlu ve giysilerin ortak kullanımı gibi deri temasının olduğu durumlar en sık bulaşma yollarıdır" dedi.

BEBEK VE ÇOCUKLARDA AYAK TABANLARI VE SAÇLI DERİDE KAŞINTI YOĞUN OLUYOR

Dr. Yardımcı, hastalığın bulaşmasından sonra genellikle 4 ila 6 hafta süren bir kuluçka döneminin bulunduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu dönemde kişide herhangi bir belirti bulunmayabilir ancak paraziti deride taşımaktadır. Kuluçka süresinden sonra özellikle geceleri ve sıcak ortamlarda artış gösteren şiddetli kaşıntı hastalığın en önemli belirtisidir. El parmakları, avuç içi ve el bileklerinde içerisinde parazitin kendisi, yumurtaları ve dışkılarını içeren tünel adı verilen yapılar sıklıkla görülmektedir. Bununla birlikte kaşıntı erkeklerde genital bölge, koltuk altı, bel bölgesi ve kalçalarda yoğun iken kadınlarda meme bölgesi, göbek deliği çevresi, koltuk altı ve kalça bölgesinde yoğundur. Bebek ve çocuk yaş grubunda ayak tabanları ve saçlı deri tünellerin gözlendiği ve kaşıntının yoğun olduğu bölgelerdir."

UYUZUN TEDAVİSİ BİREYSEL YAPILMAMALI

Hastalığın tanısının genellikle klinik bulgularla konulduğunu söyleyen Dr. Yardımcı, "Dermoskopik muayene ile tüneller görülmesi tanıyı kesinleştirir. Tedavide hem ağız yoluyla alınabilen hem de deriye dışardan sürülebilen ilaçlar bulunmaktadır. Hastanın yaşı, ek hastalıklarının olup olmaması, sistemik tedavi planlanacak ise kilosu gibi bazı özellikler tedavinin belirlenmesinde önemlidir. Tedavi asla bireysel yapılmamalıdır. Aynı ortamda yaşayan her bireyin kaşıntısı olsa da olmasa da tedavi olması gerekmektedir" dedi.

TEDAVİNİN DOĞRU BİR ŞEKİLDE UYGULANMASI ÇOK ÖNEMLİ

Dr. Yardımcı, bağışıklık sistemi zayıf kişilerde uyuz hastalığının daha şiddetli seyretmekle birlikte tedavisinin de daha zor ve uzun olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Tedavi sonrasında bile kaşıntının ortalama 4-8 hafta kadar devam edebileceği unutulmamalıdır. Sadece ilaç kullanımı tedavi için yeterli değildir. Kıyafetlerin, ev tekstilinin ve ev eşyaların hijyeni de çok önemlidir. Çarşaf, yastık kılıfı, giysiler, iç çamaşırları gibi tekstil ürünleri mümkün olduğunca 600C ve üzerinde yıkanmalı ve yüksek ayarda ütülenmelidir. Bu şekilde temizliği yapılamayan tekstil ürünleri ise ortalama 7-10 gün süreyle ağzı sıkıca bağlanmış bir poşet içinde bekletilmesi ve sonradan yıkanıp, ütülenmesi gerekmektedir. Koltuk, sandalye, kapı kolları gibi sık temas edilen ancak yıkanamayan eşyaların ise sirkeli su ile sık sık silinmesi gerekir. Ülkemizde önerilen tedavinin doğru şekilde yapılmaması, özellikle pandemi yasakları sırasında kapalı alanlarda kalabalık bir şekilde bulunulması, parazitin bazı ilaçlara karşı direnç geliştirmesi gibi bazı nedenlerle son yıllarda görülme sıklığı oldukça artmıştır."

EVCİL HAYVANLARDAN İNSANLARA UYUZ BULAŞMIYOR

Hastalıktan korunmak için uyuz tanısı alanlarla, uyuzlu kişilerle temas etmiş ancak kuluçka döneminde olma ihtimali olan kişilerle veya uyuz şüphesi olup kaşıntı şikayeti olan kişilerle temas edilmemesi ve ortak eşyaların kullanılmaması gerektiğini söyleyen Dr. Yardımcı, "Evcil hayvanlardan insanlara uyuz bulaşmaz, bu nedenle evcil hayvanların özel bir tedavisi gerekmemektedir" dedi.

