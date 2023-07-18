Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        GİGDER yabancıya satışı artırmak istiyor

        Geçen yıl uluslararası gayrimenkul yatırımcısına yaptığı satış ile Türkiye'de doğrudan ve dolaylı 10 milyar dolar yatırım sağlayan sektörün STK'sı GİGDER, son dönemde kan kaybeden yabancıya konut satışını masaya yatırma kararı aldı

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        GİGDER yabancıya satışı artırmak istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçen yıl uluslararası gayrimenkul yatırımcısına yaptığı satış ile Türkiye’de doğrudan ve dolaylı 10 milyar dolar yatırım sağlayan sektörün STK’sı GİGDER, son dönemde kan kaybeden yabancıya konut satışını masaya yatırma kararı aldı. Düzenli olarak GİGDEKS’i açıklayarak yabancıya konut satışının istatistiksel nabzını tutan, her ay yönetim kurulu toplantıları ile stratejisini güçlendiren GİGDER, ‘vatandaşlık’ ve ‘oturum’ programlarını detaylıca analiz etmek için Sapanca’da 20-21 Temmuz’da çalıştay organize edecek. 2025’te en az 25 milyar dolarlık doğrudan ve dolaylı yatırım hedefleyen GİGDER’in çalıştayına markalı konut sektörü, finans sektörü, oda, kurum ve kurul temcilcileri de katılacak. Çalıştayda Türkiye’ye daha fazla nasıl doğrudan yatırımın gelir sorusuna cevap aranacak.

        Türkiye’nin dünya ihracatından yüzde 1,04 oranında pay aldığını hatırlatan hatırlatan GİGDER Başkanı Faruk Akbal, "Türkiye, merkez bankası verilerine göre ise geçen yıl 400 milyar dolarlık gayrimenkul ihracatından yüzde 1,5 pay almıştı. Şimdi bu rakam yüzde 1’in altına indi. Oysa ki gayrimenkulde döviz bazında inanılmaz bir fırsat oluştu. TL bazında son dönemde hiç artmamış bir emlak potansiyelinden bahsediyoruz. Buna rağmen sadece bu sene ilk 6 ayda gerileme yüzde 45,5’e ulaştı. Sadece 19 bin adet satış gerçekleşti. Bunu toparlamamız, doğrudan yatırımı artırmamız gerekiyor. Bütün dünya bu yatırımcıları takip ediyor. Nitekim bu yatırımcılar sadece doğrudan yatırım yapmıyor, 2,5 ay ortalama yatırım yaptığı ülkede kalıyor. Evine eşya alıyor, marketten alışveriş yapıyor" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
        MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
        Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza belli oldu
        Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza belli oldu
        Beton mantar öldürüyordu!
        Beton mantar öldürüyordu!
        Suudi Arabistan ile 5 anlaşma imzalandı
        Suudi Arabistan ile 5 anlaşma imzalandı
        Küresel ısınmaya karşı "beyaz renk" önerisi
        Küresel ısınmaya karşı "beyaz renk" önerisi
        Fırtına öncesi sessizlik!
        Fırtına öncesi sessizlik!
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Yıllık ücreti belli oldu
        Yıllık ücreti belli oldu
        Ronaldo'dan Türkiye Ligi açıklaması!
        Ronaldo'dan Türkiye Ligi açıklaması!
        Haftalardır görünmüyor: Çin Dışişleri Bakanı nerede?
        Haftalardır görünmüyor: Çin Dışişleri Bakanı nerede?
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...
        Benzinli mi, dizel mi?
        Benzinli mi, dizel mi?
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        Cinsel tacizle yargılananan Spacey'e destek
        Cinsel tacizle yargılananan Spacey'e destek
        Kim ne kadar GSS primi ödeyecek?
        Kim ne kadar GSS primi ödeyecek?
        İngiltere'de "iş garantisi olmayan" bölümlere kısıtlama
        İngiltere'de "iş garantisi olmayan" bölümlere kısıtlama
        İskoçya tarihinde en büyük toplu balina ölümü
        İskoçya tarihinde en büyük toplu balina ölümü
        Yangınları söndürme çalışmaları sürüyor
        Yangınları söndürme çalışmaları sürüyor
        Yüzde 40'ını çıkardı
        Yüzde 40'ını çıkardı