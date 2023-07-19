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MAHKEMEDE SUÇLU BULUNDULAR

Gigi Hadid ile Leah Nicole McCarthy, gözaltına alındı ve 12 Temmuz'da mahkemeye çıkarıldı. Hadid ile McCarthy, suçlu bulundu ve bin dolar para cezasına çarptırıldı. Hadid ile McCarthy daha sonra serbest kaldı.

Top modelin sözcüsü Hadid'in ve arkadaşının bagajında bulunan uyuşturucunun tıbbi kullanımının yasal olduğunu açıkladı. Hadid, sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımda her şeyin iyi sonuçlandığını belirtti.