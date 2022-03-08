"SAVAŞ OLDUĞUNU BİLE BİLE PODYUMA ÇIKMAK GARİP"

İşi gereği defilelere çıkmayı sürdüren ünlü model, "Burada kutlama yapmadığımızı anlatmanın bir yolunu bulmaya çalışıyordum. Çünkü orada olup bitenler beni çok endişelendiriyor." demişti. Mica Arganaraz, bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda "Aynı kıtada savaş olduğunu bile bile defilelerde podyuma çıkmak çok garip hissettiriyor." ifadelerini kullanmıştı.