Gigi Hadid, sevgilisi ile birlikte "The Business of Being Born" adlı belgeseli izledikten sonra bunun bir çağrı olduğuna inanan model, evde doğum yapmaya karar verdiğini dile getirmişti.

Bebeğini yatak odasındaki bir şişme küvette dünyaya getiren Hadid, "Hayatımdaki en çılgın acı olacağını biliyordum ama ona teslim olmalıydım" ifadelerini kullanmıştı.

Doğal doğuma annesinin yardımıyla hazırlandığın söyleyen Gigi Hadid, ebenin kendisine, "Yapıyorsun. Sana kimse yardım edemez. Zaten epidural noktasını geçtin. Yani hastane yatağında da tam olarak aynı şekilde itiyor olacaktın" dediğini anlatmıştı.