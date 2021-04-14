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HaberlerDünyadanGigi Hadid yedi aylık kızıyla kültür gezisinde! Nazar boncuğu detayı! - Magazin haberleri
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Gigi Hadid yedi aylık kızıyla kültür gezisinde

Önceki gün kızı ve babası Mohamad Hadid ile birlikte müze gezen ünlü model Gigi Hadid, o anları yayınladı. Khai ve dedesinin el ele çekilen karesini gözler önüne seren Hadid'in paylaşımındaki 'nazar boncuğu' detayı da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı

Gigi Hadid yedi aylık kızıyla kültür gezisinde! Nazar boncuğu detayı! - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Şarkıcı sevgilisi Zayn Malik ile birlikteliğinden ilk bebeğini geçtiğimiz yıl eylül ayında dünyaya getiren model Gigi Hadid, önceki gün kızı Khai ve babası Mohamad Hadid ile birlikte New York'ta müze gezdi. Hadid'in kızı Khai, böylece henüz yedi aylıkken ilk kültürel gezisini yapmış oldu.

Babası ve kızıyla çıktığı kültür gezisinde çekilen fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabından paylaşan Gigi Hadid, Khai'nin yüzünü göstermeme kuralını yine bozmadı.

'NAZAR BONCUĞU' DETAYI

Ünlü model, sadece kızının dedesi Mohamad Hadid'in elini tuttuğu bir kareyi yayınladı. Hadid'in paylaşımında Khai'nin kolunda adının yazılı olduğu künye ve üzerindeki nazar boncuğu dikkat çekti.

SAKLAMAYI TERCİH ETMİŞTİ

Hadid ile Malik, bebekleri olacağını uzun bir süre açıklamamayı tercih etmişti. Koronavirüs salgını ve sosyal izolasyon süreci, onların bu özel sırlarını gözlerden uzak tutmasına yardımcı olmuştu.

KIZININ ADINI BÖYLE DUYURMUŞTU

Özel hayatını gözler önüne yaşamayı tercih etmeyen Gigi Hadid, hamileliğini duyurmasından aylar sonra profiline, "Khai'nin annesi" ifadesini not düşerek, kızının adını açıklamıştı.

'Khai' kelimesinin sözlük anlamının 'Seçilmiş kişi' ya da 'Asil kişi', 'Asalet' anlamına geldiği belirtiliyor. Khai ismi, Gigi Hadid'in kardeşi Bella'nın ikinci adı olan 'Khair' ile de benzerlik gösteriyor. Arapça bir kelime olan 'Khair', 'İyi, bereketli, nimet' gibi anlamlara geliyor.

MOHAMED HADID, TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Öte yandan Gigi Hadid ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid, geçtiğimiz haftalarda Türkiye’ye gelmişti. Sultanahmet’te bir otele yerleşen Hadid, Ayasofya ve Sultanahmet Camii’nde namaz kılmıştı.

Milyarder iş adamı Mohammed Hadid, geziden önce kaldığı otelde basına açıklamalarda bulunmuştu. Yıllardan beri Türkiye’ye geldiğini söyleyen Hadid, Suriye’nin İdlib kentinde 7 yaşından 9 yaşına kadar Arapçasını geliştirmek için yaşadığını söylemişti. İskenderun’da da bir süre kaldığını dile getiren Mohamed Hadid, Türkiye’ye 20. kez geldiğini ifade etmişti.

"GIGI'NİN İSMİ NUR, BELLA'NIN İSMİ DE HAYRİYE"

Bütün çocuklarının Arapça ismi olduğunu söyleyen Mohamed Hadid, “Marielle'nin ismi Zayn, Alan'ın ismi Emel, Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye... Çünkü annesinin adı Hayriye, biz onu 'Bella Hadid' diye biliyoruz ama diğer adı Hayriye. Gigi, kızının adını da Khai koydu. Hayriye’nin kısaltılmışı oluyor. Oğlum Anwar Hadid'in adı da Enver. Benim adım Muhammet Enver. Oğlumun adı da Enver Muhammet. 5 çocuğumun Müslüman isimleri var" demişti.

"ÇOCUKLARIMLA GELECEĞİM"

Türkiye’nin muhteşem bir ülke olduğunu kaydeden Hadid, "Türkiye’yi çok seviyorum. Yemeklerine bayılıyorum. O kozmopolit atmosferi yaşamak çok hoşuma gidiyor. Manzara inanılmaz. Dünyanın en güzel ülkelerinden biri. Bir dahaki sefer çocuklarımla geleceğim. Türkiye’nin güzel yerlerini birlikte keşfedeceğiz. Bodrum gittiğim yerlerden bir tanesiydi. Bundan sonra Alaçatı, Antalya, Kapadokya ve Gaziantep gibi yerlere de gitmek istiyorum. Özelikle Gaziantep'e gitmek istiyorum. Zeugma Müzesi'ni merak ediyorum. Ziyaret edeceğim" demişti.

"BURASI İNANILMAZ BİR ÜLKE"

Gazetecilerin "Türkiye’de en çok nereyi beğendiniz?" sorusunu yanıtlayan Mohamed Hadid, "Burası inanılmaz bir ülke. Kültürün ve tarihin harmanlandığı bir yer. O yüzden tek bir yeri söylemek o kadar zor ki. İstanbul’da müzeler, saraylar, camiler var. Hepsi birbirinden güzel. Her köşeden insan birbirinden gizli hazineleri keşfediyor. Bu çerçevede burada 4-5 hafta geçirebilirsiniz. O yüzden tek bir yeri söylemek haksızlık diye düşünüyorum" diye konuşmuştu.

"Bir dahaki sefere muhakkak çocuklarımı getireceğim" diyen Hadid, "Sadece çocuklarımı değil, torunlarımı da getireceğim. Çok fazlalar. O yüzden sıra sıra getirmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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