Gigi Hadid’den romantik Zayn Malik paylaşımı

Gigi Hadid, bir dargın bir barışık yaşadığı sevgilisi Zayn Malik’le çekilen romantik fotoğrafını “Evden mutluluk mekanıma uçuyorum” notuyla sosyal medyada paylaştı. Hadid'in paylaşımına yorum ve beğeni yağdı