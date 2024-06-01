Gigi Hadid ile Bella Hadid, Filistin'e 1 milyon dolar bağışta bulundu

Bağışın pay edileceği yardım kuruluşları şöyle; HEAL Filistin, Filistin Çocuklara Yardım Fonu (PCRF), World Central Kitchen (WCK) ve Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA).

Bu kuruluşlar, savaştan etkilenen Filistinlilere gıda, tıbbi bakım, psikolojik hizmetler ve yerinden edilmiş ailelere destek dâhil olmak üzere temel yardım sağlıyor.