Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Gigi Hadid ile Bella Hadid, Filistin'e 1 milyon dolar bağışta bulundu - Magazin haberleri

        Gigi Hadid ile Bella Hadid, Filistin'e 1 milyon dolar bağışta bulundu

        Filistin asıllı model kardeşler Gigi ile Bella Hadid, Filistin'e 1 milyon dolar bağışladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 18:27 Güncelleme: 01.06.2024 - 18:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Filistin asılı ünlü model kardeşler Gigi Hadid ile Bella Hadid, Filistin'deki insani yardım çabalarını desteklemek için 1 milyon dolar bağışta bulundu.

        2

        Bağışın pay edileceği yardım kuruluşları şöyle; HEAL Filistin, Filistin Çocuklara Yardım Fonu (PCRF), World Central Kitchen (WCK) ve Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA).
        Bu kuruluşlar, savaştan etkilenen Filistinlilere gıda, tıbbi bakım, psikolojik hizmetler ve yerinden edilmiş ailelere destek dâhil olmak üzere temel yardım sağlıyor.

        3

        Filistinli çocukları korumaya odaklanan HEAL Filistin, sosyal medya hesabı üzerinden; "Filistin'i iyileştirmek için cömertçe bağış yapan Bella Hadid ile Gigi Hadid'e, Gazze'ye verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.

        Fotoğraflar: Shutterstock

        #Gigi Hadid
        #Bella Hadid
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!
        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!
        Hindistan'da seçimin galibi Modi
        Hindistan'da seçimin galibi Modi
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        Bir zamanlar onlarındı
        Bir zamanlar onlarındı
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi