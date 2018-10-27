Gillingham - Bradford City maçı heyecanı

İngiltere 1.Lig maçında Gillingham ile Bradford City, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. 12 puanlı Gillingham 20. sırada bulunuyor, Bradford City 10 puana sahip ve 24. sırada. Ev sahibi Gillingham, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bradford City, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 310 kodlu maçı oynayanlar; Gillingham galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.10, Bradford City galibiyet oranı 3.00. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Gillingham son hafta oynanan Blackpool maçında 1-1 berabere kaldı.

Bradford City ise Scunthorpe United karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Gillingham, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 13 gol yedi.

Bradford City, dış sahada 2 galibiyet, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bradford City 7 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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