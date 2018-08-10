Gillingham - Burton Albion maçı rakamları

Gillingham ve Burton Albion, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Gillingham son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Burton Albion son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 338. İddaa'da Gillingham kazanır 2.30, berabere biter 2.90, Burton Albion kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Gillingham önceki hafta Millwall mücadelesinde 1-2 yenildi.

Burton Albion, Doncaster Rovers karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ