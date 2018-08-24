Gillingham - Coventry City rakamlar

İngiltere 1.Lig maçında Gillingham ile Coventry City, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Gillingham 6 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Coventry City 4 puanda ve 16. sırada. Gillingham, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Coventry City, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 307 kodlu maçı oynayanlar; Gillingham galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, Coventry City galibiyet oranı 2.50. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Gillingham önceki hafta Oxford United mücadelesinde 0-1 yenildi.

Coventry City ise Bolton Wanderers karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Gillingham, 4 gol attı ve 5 gol yedi.

Coventry City ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Coventry City, 0 gol atarken 2 gol yedi.

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