Gimnasia La Plata - Boca Juniors maçı istatistikleri

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Gimnasia La Plata, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Boca Juniors takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 23:15. Maç öncesi Gimnasia La Plata 11 puanla 14. sırada, Boca Juniors 15 puanla 6. sırada bulunuyor. Gimnasia La Plata son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Boca Juniors, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 399. İddaa'da Gimnasia La Plata kazanır 2.50, berabere biter 2.70, Boca Juniors kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Gimnasia La Plata son hafta oynanan Newells Old Boys maçında 2-0 kazandı.

Boca Juniors ise Huracan maçında 3-3 berabere kaldı.

Gimnasia La Plata, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 3 gol yedi.

Boca Juniors ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Boca Juniors, 3 gol atarken 4 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ