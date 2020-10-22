Gine'de cumhurbaşkanı seçimi sonrası tansiyon yükseldi: 9 ölü

AA

Yerel basında çıkan haberlere göre, mevcut Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin partisi Halkın Yürüyüşü Partisinden (RPG) yapılan açıklamada, pazartesiden bu yana güvenlik güçleriyle eylemciler arasında yaşanan olaylarda 6'sı silahla olmak üzere 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hayatını kaybedenler arasında linç edilerek öldürülen bir polisin de bulunduğu ifade edildi.

Conde'nin en yakın rakibi Gine Demokratik Güçleri Birliğinin (UFDG) lideri ve adayı Cellou Dalein Diallo ise bu rakamın 16 olduğunu iddia etti.

- Zafer ilanı gerginliğin fitilini ateşledi

Diallo, seçimden sonraki gün yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşan sonuçlara göre ilk turdan zaferle çıktığını belirtmişti.

UFDG de kendilerine ulaşan sonuçlara göre hareket edileceğini, Bağımsız Seçim Komisyonu (CENI) ya da Anayasa Mahkemesinin açıklamalarının beklenmeyeceğini bildirmişti.

Diallo'nun bu açıklaması, CENI ve Conde'nin partisi Halkın Yürüyüşü Partisi tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Diallo taraftarları "zaferi" kutlamak için muhalefet liderinin evinin ve partisinin önünde toplanmış ancak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Twitter'dan açıklama yapan Diallo da evinin bulunduğu bölgedeki tüm yolların güvenlik güçleri tarafından kapatıldığını ve "evinde kıpırdayamaz halde" beklediğini ifade etmişti.

- İlk sonuçlara göre Conde önde

CENI, salı günü, 38 seçim bölgesinden 4'ünün geçici sonuçlarını açıklamıştı.

Buna göre, mevcut Cumhurbaşkanı Conde'nin, 4 bölgede de tüm rakiplerini geride bırakarak ilk sıraya yerleştiği görülmüştü.

Conde, bu sonuçların ardından yaptığı açıklamada, halkı sükunete davet etmiş, kazanması durumunda herkesle diyalog kurma niyetinde olduğunu söylemişti.

İlk turda 12 adayın yarıştığı seçimde, gerekmesi halinde ikinci tur, 24 Kasım'da yapılacak.

- Üçüncü dönem adaylık tartışmaları

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede, ikinci dönemi aralıkta sona erecek 82 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu 22 Mart'ta yapılmıştı.

Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, o tarihten bu yana ülkenin en çok tartışılan gündem maddesi olmuştu.

Muhalefet, Conde'nin adaylığını yasa dışı ilan etmiş, birçok sokak gösterisi düzenlenmişti.

Muhalif hareket Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi, Ekim 2019'dan bu yana Conde karşıtı gösterilerde 90 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.



