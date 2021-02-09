Gine'de muhalif Mamadi Conde'ye 5 yıl hapis cezası verildi

AA

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Dixinn Bölge Mahkemesi, "ırkçılık ve yabancı düşmanlığı" suçlarından yargılanan muhalif Conde'ye, 5 yıl hapis ve 100 milyon Gine frangı para cezası verdi.

Muhalefetten Demokrasi ve Gelişim İçin Gine Birliği partisi Başkanı Pepe Francis Haba, basına yaptığı açıklamada, "Suçlanan diğer muhalifler gibi Conde de iktidara uymayan bir söyleme sahip olduğu için cezalandırıldı." ifadesini kullandı.

Ülkede 18 Ekim 2020'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından tutuklanıp gözaltına alınan Conde, bir süredir karısı ve çocuklarıyla Kanada'da yaşıyordu.