Giorgio Chiellini futbola veda etti

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İtalyan yıldız yaptığı açıklamada, ''Sen hayatımın en güzel ve en yoğun yolculuğuydun. Sen benim her şeyim oldun. Seninle eşsiz ve unutulmaz bir yol kat ettim. Ama şimdi yeni bölümlere başlamanın, yeni zorluklarla yüzleşmenin ve hayatın daha önemli ve heyecan verici sayfalarını yazmanın zamanı geldi.'' ifadelerini kullandı.