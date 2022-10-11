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Giovanni Guidetti: Biz en iyi performansımızı ortaya koyamadık

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, 3-0 kaybedilen ABD maçının ardından açıklamalar yaptı ve ay-yıldızlıların en iyi performansını ortaya koyamadığını belirtti

Giovanni Guidetti: Biz en iyi performansımızı ortaya koyamadık
AA

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, ABD'nin iyi oynadığını vurgulayarak, "Şu ana kadarki en iyi maçlarını oynadılar. Biz en iyi performansımızı ortaya koyamadık. Rakibimizi karşılamakta, atak yapmakta ve bloklarda zorlandık. Bunlar da fark yarattı." değerlendirmesini yaptı.

Organizasyondan memnuniyeti sorulan Guidetti, "Organizasyonda şikayet edecek bir şeyimiz yok. Her zamanki gibi yakın olduğumuzu gösterdik ama yeterince yakın değildik. İyi olduğumuz ve yeterince iyi olmadığımız şeyler üzerinde düşünmemiz gerekiyor." yanıtını verdi.

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