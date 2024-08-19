Giovanni van Bronckhorst: En iyi kadroyu oluşturmak için çalışıyoruz

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Antalyaspor’u 4-2 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Antalyaspor mücadelesinin kendileri adına zor başladığını belirten Van Bronckhorst, “İçerideki ilk maçımızda galip geldiğimiz için mutluyuz. Zor bir başlangıç oldu. Önemli olan sonraki reaksiyondu. Fırsatlar oluşturduk. İkinci yarıya da iyi başlamadık. Rakip 10 kişi kaldığında oyunun kontrolü bizdeydi. Defansif ve ofansif anlamda öğrenmemiz gereken detaylar var. Hızı ve gücü olan takımız. Bugün yedek oyunculardan da katkı aldık. Cher Ndour ve Mustafa Erhan bize güç kattı, Masuaku enerji verdi. Hepimiz için güzel bir tecrübe oldu. Yarın dinleneceğiz, sonrasında perşembe günü oynayacağımız Lugano maçına hazırlanacağız” diye konuştu.

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Siyah-beyazlı taraftarlardan enerji aldıklarını belirten Hollandalı teknik adam, “Taraftarı arkanızda hissetmeniz önemlidir. Kulüp için önemli bir durumdur. Takımın gelişimi hiçbir zaman durmaması gerekiyor. Bugün aç ve enerjisi yüksek takım gördüm. Taraftarımız bize enerji veriyor. Onların enerjisi de bizim sahada verdiğimiz mücadelenin yansımasıdır. Her maç bu enerjiyi taraftarımızdan almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"EN İYİ KADROYU OLUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Takıma yapılacak takviyeler ve transfer çalışmalarıyla ilgili gelen soruya Van Bronckhorst, “Transfer dönemi hala açık. Biz kulüp olarak en iyi kadroyu oluşturmak için çalışıyoruz. Hala fırsatlar arıyoruz” yanıtını verdi.