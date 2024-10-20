Giovanni van Bronckhorst: İyi oynayarak kazanmak istiyoruz
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.
İşte Hollandalı çalıştırıcının o sözleri:
Cuma gününden itibaren tam kadro çalıştık. Zor bir fiktüre giriyoruz ama bunun keyfini çıkarmak istiyoruz. Evimizde oynuyoruz, iyi oynayarak kazanmak istiyoruz.
Motivasyonumuz, taraftarlara eğlenceli bir maç izletmek. Herkesin keyif almasını istiyoruz. İhtiyacımız olan tek şey 3 puan almak.