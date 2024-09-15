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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst: Maçı domine ederek kazanmak istiyoruz - Beşiktaş Haberleri

        Giovanni van Bronckhorst: Maçı domine ederek kazanmak istiyoruz

        Trendyol Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Mücadele öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2024 - 19:35 Güncelleme: 15.09.2024 - 19:35
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        "Maçı domine ederek kazanmak istiyoruz"
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        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        İşte Portekizli çalıştırıcının o sözleri:

        Rakibimizi analiz ettik ama yeni bir hocaları var, kendisinin harika bir kariyeri var. Bugün nasıl oynayacaklarını göreceğiz. Maçı domine etmek ve fırsatlar yakalamak istiyoruz.

        Milli aradan önce nasılsak bugün de öyle devam etmek istiyoruz. Tecrübeli oyuncularımız var. Ayrıca bugün zindeyiz ve hazırız, kazanmak istiyoruz.

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