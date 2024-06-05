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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst'tan Beşiktaşlı taraftarlara Türkçe mesaj! - Beşiktaş Haberleri

        Van Bronckhorst'tan Beşiktaşlı taraftarlara Türkçe mesaj!

        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, Beşiktaşlı taraftarlara Türkçe mesaj verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 20:00 Güncelleme: 05.06.2024 - 20:00
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        Van Bronckhorst'tan Türkçe mesaj!
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        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı taraftarlara ilk mesajını Türkçe olarak verdi.

        Hollandalı teknik adam, Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yayımlanan videosunda şu ifadelere yer verdi:

        "Merhaba Kara Kartallar, ben Giovanni van Bronckhorst. Beşiktaş'a geliyorum."

        49 yaşındaki çalıştırıcı, daha sonra ise İngilizce olarak aynı ifadeleri kullandı.

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