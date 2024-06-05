Van Bronckhorst'tan Beşiktaşlı taraftarlara Türkçe mesaj!
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, Beşiktaşlı taraftarlara Türkçe mesaj verdi.
Giriş: 05.06.2024 - 20:00 Güncelleme: 05.06.2024 - 20:00
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı taraftarlara ilk mesajını Türkçe olarak verdi.
Hollandalı teknik adam, Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yayımlanan videosunda şu ifadelere yer verdi:
"Merhaba Kara Kartallar, ben Giovanni van Bronckhorst. Beşiktaş'a geliyorum."
49 yaşındaki çalıştırıcı, daha sonra ise İngilizce olarak aynı ifadeleri kullandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ