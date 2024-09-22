Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst'tan derbi sözleri! - Beşiktaş Haberleri

        Giovanni van Bronckhorst'tan derbi sözleri!

        Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Eyüpspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 23:37 Güncelleme: 22.09.2024 - 23:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bronckhorst'tan derbi sözleri!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ikas Eyüpspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, galip geldikleri için mutlu olduğunu söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Van Bronckhorst, ikinci golün geç geldiğini kaydederek, "Kazandığımız için mutluyuz, zor bir maçtı. İyi ve futbol oynamayı isteyen bir takıma karşı oynadık. İlk golü bulduk, ikinci golü bulamadık. Daha iyi yapmamız gereken buydu. Penaltıdan gol yedik. 1-1'den sonra galip gelmek için fırsatları zorladık ve Semih'in penaltı pozisyonuyla golü bulduk. Bence net bir penaltıydı. Golden sonra rakip de cevap vermeye çalıştı ama duvar ördük. 5'li savunmayla rakibi karşıladık. İyi bir takıma karşı galip geldiğimiz için memnunum. Önümüzdeki haftalarda ikinci golü bulmayı daha iyi yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

        "ÜLKEME GİDECEK OLMAKTAN MUTLUYUM"

        UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax ile deplasmanda yapacakları maça da değinen Hollandalı teknik adam, "Ülkeme gidecek olmaktan mutluyum. Türkiye'de geçirdiğim zamandan da çok zevk alıyorum ama insanın evine gitmesi özel bir durumdur. Ajax'ın yanı sıra Twente maçı da var. İki kez Hollanda takımlarıyla oynayacağız. Ajax, iyi ve taraftarıyla güçlü bir takım. Yeni bir takım kuruyorlar. Bu maça hazırlanmak için 3 günümüz var. Avrupa'da yeni formatta ilk maçımızı oynayacağız. Sonraki turlara katılmak için puanlar almamız gerekiyor. Evimizden uzakta da olsak galip gelmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        DERBİ YORUMU

        Dün oynanan derbiyi izlediğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Derbiler, özel maçlardır. En çok izlenen maçlar derbilerdir. Maçı izledim. Her iki rakibe karşı takımımı hazırlayacağız. Galatasaray'a karşı yeni oynadık. Fenerbahçe maçlarını izledik. Maçları kendi takımımı hazırlamak için izlerim. Ajax'ı da izledim derbiden sonra. Takımımızı hazırlamamız gerekiyor. Her iki hocanın tarzını görüyoruz. Şu anda benim enerjim takımımı Ajax'a hazırlamak, Fenerbahçe ya da Galatasaray'a karşı değil." şeklinde konuştu.

        "KADRODA OLMAYANLARIN ÇOK FAZLA ÇALIŞMASI GEREKİYOR"

        Bugün kadroya alınmayan Ernest Muçi ile ilgili bir soru üzerine Van Bronckhorst, 12 yabancı oyuncunun kadroya yazıldığını vurgulayarak, "Bugün Muçi kadroda yoktu. 21 kişilik kadro oluşturuyoruz ve 11'le çıkıyoruz. Bu konuda bana güvenin. Rakibe, oyuncuların durumuna göre kadroları oluşturuyoruz. Tüm hafta bu süreci takip ederek bu kararları alıyoruz. Herkesin her idmanda hazır olduğu görüntüsünü göstermesi gerekiyor. Kadroda olmayanların çok fazla çalışması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki çocuğunu kurtarırken yaşamını yitirdi
        İki çocuğunu kurtarırken yaşamını yitirdi
        Musk, Brezilya'da geri adım attı
        Musk, Brezilya'da geri adım attı
        "Bu tıkanma aşılmalı"
        "Bu tıkanma aşılmalı"
        Hizbullah'tan İsrail'e tehdit
        Hizbullah'tan İsrail'e tehdit
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Meteoroloji uyarmıştı! Heyelan, hortum, sel, yıldırım...
        Meteoroloji uyarmıştı! Heyelan, hortum, sel, yıldırım...
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Hayfa saldırısı 1 milyon kişiyi etkiledi
        Hayfa saldırısı 1 milyon kişiyi etkiledi
        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!
        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!
        Metin Arolat'a ilk veda
        Metin Arolat'a ilk veda
        "Ölümü yakıştıramadım"
        "Ölümü yakıştıramadım"
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film