Giovanni Van Bronckhorst'tan Mert Günok açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt'u konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Hollandalı çalıştırıcının o sözleri:

Mert tam olarak hazır değildi. Mert ile Ersin'i yer değiştirmek zorunda kaldık. Mert'i pazara gününe yetiştirmeye çalışıyoruz ama bugün için hazır değildi. Şu anda sakatlığı var.