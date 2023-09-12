Gıpta ofis borsa işlem tarihi belli oldu! 2023 Gıpta ne zaman Borsa İstanbul'da işlem görecek?

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Gıpta ofis borsa işlem tarihi merak konusu oldu. GIPTA Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 6 - 7 - 8 Eylül 2023 tarihlerinde halka arz işlemlerini gerçekleştirdi. 40 milyon lira nominal değerle halka arz edilen payların birim fiyatı 20,90 TL olarak belirlendi. Halka arz büyüklüğü 836 milyon lira olan Gıpta Ofis Kırtasiye borsa işlem tarihi belli oldu. İşte 2023 Gıpta ne zaman Borsa İstanbul'da işlem görecek? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...