Gıpta Ofis halka arz oluyor! Gıpta Ofis halka arz talep toplama tarihleri ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç TL ve hangi bankalarda var? - Borsa Haberleri

Gıpta Ofis halka arz oluyor! Gıpta Ofis halka arz talep toplama tarihleri ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç TL ve hangi bankalarda var? - Borsa Haberleri

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Gıpta Ofis halka arz tarihleri açıklandı. Türkiye’nin kırtasiye ve promosyon ürünleri üreticilerinden biri olan GIPTA, Eylül ayının ilk haftasında halka arz oluyor. 836 milyon TL halka arz büyüklüğü bulunan Gıpta Ofis halka arz fonunun yüzde 35-40'ı yurtiçi üretim kapasitesinin artırılmasında, yüzde 40-45'i işletme sermayesi finansmanı ve yüzde 25-60'ı ise finansal borç ödemelerinde kullanılacak. 32.000.000 Lot sermaye artımı bulunan Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. eşit dağıtım yöntemini kullanacak. İşte Gıpta Ofis halka arzı ne zaman, fiyatı ne kadar ve hangi bankalarda var? sorusunun cevabına ilişkin merak edilenler...