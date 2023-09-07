Gıpta Ofis halka arz oluyor! Gıpta Ofis halka arz talep toplama ne zaman bitiyor, hisse fiyatı ne kadar?
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) takvimine göre 6 Eylül itibarıyla talep toplamaya başlayan Gıpta Ofis, halka arz fiyatı aralığı 20,90 TL olarak açıklandı. Toplamda 40 milyon lot dağıtım yapmayı hedefleyen şirketin Halka arz büyüklüğü 836 Milyon TL olarak belirtildi. İşte 'GIPTA' BİST kodu ile işlem görecek Gıpta Ofis halkı arzının işlem göreceği bankalar, lot dağıtım sayıları ve talep toplama tarihleri...
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan Gıpta Ofis halka arzında talep toplama işlemleri başladı. Borsa İstanbul Yıldız Pazar'ında 'GIPTA' adıyla işlem görecek olan şirket halka arz kapsamında 32 milyon lot sermaye artırımı ile çıkacak. Gıpta Ofis halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün olduğu belirtildi. Peki, "Gıpta Ofis halka arz talep toplama ne zaman bitiyor? Gıpta Ofis hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir, hangi banka veriyor?" İşte Gıpta Ofis halka arzı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
GIPTA OFİS NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. 6-7-8 Eylül 2023 günlerinde halka arz edilecek.
GIPTA OFİS HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Gıpta Ofis halka arz fiyatı/ aralığı 20,90 TL olarak açıklandı.
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. payı 40.000.000 lot olarak açıklandı.
Halka Arz Şekli
- Sermaye Artırımı: 32.000.000 Lot
- Ortak Satışı : 3.616.941 Lot (Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri San. Tic.
A.Ş.)
- Ortak Satışı : 1.150.000 Lot (Cpr Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.)
- Ortak Satışı : 2.630.000 Lot (Nazım Pinar)
- Ortak Satışı : 163.059 Lot (Vecdet Fehmi Şendil) - Ortak Satışı : 250.000 Lot (Nurten Akdemir)
- Ortak Satışı : 40.000 Lot (Mehmet Sönmez)
- Ortak Satışı : 37.500 Lot (Ismail Hakkı Akdemir)
- Ortak Satışı : 37.500 Lot (Alp İhsan Akdemir)
- Ortak Satışı : 37.500 Lot (Alpay Akdemir)
- Ortak Satışı : 37.500 Lot (Ahmet Yılmaz Akdemir) -
*SPK Bülten, 2023/52.
Fonun Kullanım Yeri
- %35-40 Yurtiçi üretim kapasitesi artırılması için ilave makine alımı, çatı güneş enerjisi
yatırmı ve ilave fabrika inşaatının yapılması.
- %40-45 İşletme sermayesi finansmanı.
-%25-30 Finansal borç ödemeleri.
İzahname, Sayfa 201,211.
Tahsisat Grupları
- 28.000.000 Lot (%70) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
- 12.000.000 Lot (%30) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
*İzahname, Sayfa 194.
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)
- 500 Bin katılım 56 Lot (1170 TL).
- 1 Milyon katılım 28 Lot (585 TL).
-1.2 Milyon katılım~ 23 Lot (480 TL).
- 1.4 Milyon katılım~ 20 Lot (418 TL).
-1.6 Milyon katılım 17 Lot (355 TL).
- 1.8 Milyon katılım - 15 Lot (313 TL).
-2 Milyon katılım 14 Lot (292 TL).
Finansal Tablo
2023/3 - Hasilat 133,1 Milyon TL ve Brüt Kar 68,3 Milyon TL
2022 - Hasilat 678,3 Milyon TL ve Brüt Kar 191,4 Milyon TL
2021 - Hasilat 153,1 Milyon TL ve Brüt Kar 39.0 Milyon TL
İzahname, Sayfa 115.
Fiyat İstikrarı
- 30 gün.
İzahname, Sayfa 205.
Satmama Taahhüdü
-1Yıl, İhraççı.
- 1Yıl, Ortaklar.
İzahname, Sayfa 208.
Halka Açıklık
%30.30.
*İzahname, Sayfa 169.
Halka Arz İskontosu
- %22.
*Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 38.
Halka Arz Büyüklüğü
~836 Milyon TL.
DAĞITILACAK PAY MİKTARI (OLASI)
500 Bin katılım ~ 56 Lot (1170 TL).
1 Milyon katılım ~ 28 Lot (585 TL).
1.2 Milyon katılım ~ 23 Lot (480 TL).
1.4 Milyon katılım ~ 20 Lot (418 TL).
1.6 Milyon katılım ~ 17 Lot (355 TL).
1.8 Milyon katılım ~ 15 Lot (313 TL).
2 Milyon katılım ~ 14 Lot (292 TL).
GIPTA OFİS (GIPTA) HALKA HANGİ BANKALAR VERİYOR?
Gıpta Ofis halka arzına Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderlik edecek. Halka arza katılım yapacak konsorsiyum üyeleri belli oldu. Halka arza katılım sağlanabilecek diğer banka ve aracı kurumlar şu şekilde;
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Bank A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halk Bankası A.Ş.
ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ING Bank A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Bankası A.Ş.
InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odeabank A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıflar Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Bankası A.Ş
GIPTA OFİS KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Gıpta Ofis halk arzı katılım endeksine uygun değildir.