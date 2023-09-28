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        Haberler Yaşam Girdiği dükkandan çıkmak istemeyen tilki ölü taklidi yaptı

        Girdiği dükkandan çıkmak istemeyen tilki ölü taklidi yaptı

        Elazığ merkezde bir işletmeye giren tilki, dükkandan çıkmak istemeyince ölü taklidi yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 13:07 Güncelleme: 28.09.2023 - 13:29
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        Girdiği dükkandan çıkmak istemeyen tilki ölü taklidi yaptı
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        İlginç olay, Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde halı satan bir işletmede meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işletmeyi açan esnaf, yerde yatan tilki fark etti.

        Tilki, gelen işletme sahibi ve çalışanları görünce yaklaşık 15 dakika boyunca ölü taklidi yaptı. Güçlükle fırça yardımıyla işletmenin dışına çıkarılan tilki yine ölü taklidi yapmaya devam etti.

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