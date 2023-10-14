Girdiği hastanede ameliyat edilen Ali Cabbar'a yuva!

Kendisi hastanemize geldi. Diğer klinikler değil de cerrahi kliniğine geldi. Adeta beni tedavi edin der gibi. Operasyon sonrası genel sağlık durumu şu an gayet iyi. Kendisine yuva arıyorduk uzun bir süredir.

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Sonunda bulduk. İçimizde buruk bir sevinç var. Sahiplendirilmesine çok mutlu olduk. Maskotumuz olmuştu, burada kalmaması onun sağlığı için daha iyi olacak. Güzel sıcak bir yuvaya gidiyor. Şu an yeni ailesine de alıştı. Benim için de ayrılık zor olacak ama sık sık görüşürüz diye düşünüyorum" dedi.