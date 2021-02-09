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Girdiği kuyumcu dükkanından "demo" bilezikleri çalan şüpheli yakalandı

Konya'da silahla soygun yapmak istediği kuyumcudan "demo" olarak tabir edilen 30 imitasyon bileziği çalan şüpheli, gözaltına alındı.

Girdiği kuyumcu dükkanından
AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesi Aşık Şems Sokak'taki kuyumcudan silahla soygun yapan şüphelinin, yakalanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, izledikleri güvenlik kamerası ve çay içilen bir bardaktan alınan parmak izlerinden, şüphelinin çeşitli suçlardan 23 kaydı bulunan Sezer K. (35) olduğunu tespit etti.

- Bileziklerin sahte olduğunu emniyette öğrenmiş

Polis ekiplerince kısa sürede yakalan şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, "Sokakta gezerken kuyumcuyu gözüme kestirdim. İş yerinin karşısında oturup çay içtim. Yaklaşık iki saat bekledim. Dükkan boşalınca içeriye girip soygun yaptım" dediği öğrenildi.

Kuyumcudan çaldığı bileziklerin sahte olduğunu emniyette öğrendiği belirtilen zanlı, 25 bileziği polise teslim etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna, "Zevk için yaptım. O da sahte çıktı. Bir daha öyle yapmasınlar, oraya gerçek altın koysunlar" dedi.

- Olay

Konya'da bir kuyumcuya giren kişi, belindeki silahı çıkararak dükkan sahibinden vitrindeki bilezikleri verdiği torbaya doldurmasını istemiş, dükkan sahibi Mehmet Bağcıatal da kuyumcular arasında "demo" olarak tabir edilen imitasyon 30 bileziği torbaya doldurup şüpheliye vermişti.

Silahlı soyguncu torbayı aldıktan sonra dükkandan çıkıp koşarak uzaklaşmış, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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