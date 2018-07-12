M.İ. (23) ve M.K. (24), ilçenin 50. Yıl Mahallesi'nde 6103 Sokak'ta yaşlı bir kadının ikamet ettiği tek katlı eve hırsızlık amacıyla girdi. İçeride ev sahibinin bulunmadığı sırada çatıdan gelen sesleri duyan komşular durumu polise bildirdi.

AA'nın haberine göre olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada evin bahçesinde saklanan iki kişiyi gördü. Ekipler, kendilerinin geldiğince fark edince evden çıkıp bahçeye gizlendikleri iddia edilen M.İ. ve M.K'yi gözaltına aldı.