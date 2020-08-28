Giresun'da afetzedelere mobil sağlık hizmeti

AA

Selin olduğu günden itibaren bölgede Altınordu Belediyesince konuşlandırılan mobil sağlık hizmeti, vatandaşlara tansiyon, röntgen, şeker, EKG çekimi, solunum fonksiyon testi ve kan alma gibi çeşitli hizmetlerde yardımcı oluyor.

Dr. Neslihan Aksoy, AA muhabirine, selin olduğunu duyduktan sonra bölgeye, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ile birlikte geldiklerini söyledi.

Bir doktor, bir sağlık memuru ve iş sağlığı güvenliği uzmanıyla afetzedelere yardımcı olduklarını belirten Aksoy, "Araçta vatandaşlara sağlık hizmeti veriyoruz. Talep olması durumda tansiyon ölçüyoruz, vatandaşların şekerlerine bakıyoruz ve ihtiyaç durumda da EKG çekimlerini yapıyoruz. Bir süre daha buradayız. Sağlığını iyi hissetmeyenleri aracımıza alarak, kontrollerini sağlıyoruz." dedi.

Öte yandan bölgeye gelen UMKE ekiplerince de acil durumlarda vatandaşlara kurulan çadırda hizmet veriliyor.