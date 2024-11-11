Giresun'da Çalgan Göleti inşaatı tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı açıklamada, Giresun'da baraj ve gölet depolama kapasitesini 6.35 milyon metreküp hacmine ulaştırdıklarını aktaran Balta, Alucra Çalgan Göleti'ni de tamamlayarak, Giresun'a bir sulama göleti daha kazandırdıklarını aktardı.

Alucra ilçesinin Eskiköy Deresi üzerine inşası tamamlanan göletin 5 bin 340 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet edeceğini belirten Mehmet Akif Balta, göletin özelliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kil çekirdekli kaya dolgu gövde tipinde inşa ettiğimiz Çalgan Göleti, talvegten 32, temelden ise 35 metre yüksekliğine sahiptir. 467 metre kret uzunluğuna sahip göletimiz, 1176 hektometreküp su depolayacaktır. Göletimiz şu anda su tutmaya başladı."