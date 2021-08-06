Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Giresun'da fındık işçilerinin yemek yediği evin ahşap zemini çöktü: 11 yaralı

Giresun'un Espiye ilçesinde bir evin ahşap zemininin çökmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Giresun'da fındık işçilerinin yemek yediği evin ahşap zemini çöktü: 11 yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçenin Adabük Mahallesi Öksüzlü mevkisinde fındık toplayan işçiler, öğle yemeği molası için aynı bölgede bulunan ve hasat dönemlerinde kullanılan eve geldi.

İşçilerin yemek yediği sırada birinci katın ahşap zemini çöktü. Evin bodrum katına düşen Ahmet, Bülbül, Sevgi ve Birgül Yıldız, Nisa, Seyfullah ve Fatma Kılıç, Berat ve Pınar Topal ile Yasin Emre ve Firdevs Meşe çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, kaldırıldıkları Espiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere ile AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı da hastaneye giderek yaralılara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MASKE "TAKMAMA" KAVGASI! Metroda maske takmayan adam: "Özel harekâtçıyım polis çağırsan ne olur" - Haberler
GÜNDEM Metroda şoke eden maske tartışması!
İstanbul Valiliği'nden sel ve dolu uyarısı! - Haberler
GÜNDEM İstanbul Valiliği'nden sel ve dolu uyarısı!
SON DAKİKA: Tunceli ve Kastamonu'da karantina - Haberler
GÜNDEM Tunceli ve Kastamonu'da karantina
Son dakika haberi 'ABD'den iki helikopter gönderme teklifi oldu'
GÜNDEM 'ABD'den iki helikopter gönderme teklifi oldu'
BELLİ OLDU! Son dakika: Yeniden yargılanan "Gaga Bulut"a 6 yıl 3 ay hapis cezası
GÜNDEM Yeniden yargılandı! 'Gaga Bulut'un cezası belli oldu
Konya'daki katliamdan yeni detaylar! - Haberler
GÜNDEM Konya'daki katliamdan yeni detaylar!
Erkek arkadaşının evinde başından vuruldu!
GÜNDEM Erkek arkadaşının evinde başından vuruldu!
KORKUNÇ! Son dakika: Metruk binada ölü bulundu - Yer: Silivri
GÜNDEM Metruk binada ölü bulundu
AÖF yaz okulu 2021 online mı? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF'den açıklama
GÜNDEM AÖF yaz okulu sınav tarihleri
Göz yaşartan konuşma: Hiçbir yere gitmem! - Haberler
GÜNDEM Göz yaşartan konuşma: Hiçbir yere gitmem!