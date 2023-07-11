Giresun'da göçük altında aranan şahsın cansız bedeni dere kenarında bulundu
Giresun'da göçük altında aranan 46 yaşındaki Şinasi Özdemir'in cansız bedeni olay yerinden 2 km aşağıda dere kenarında bulundu
Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe beldesindeki bir su fabrikasının depo bölümünde dün akşam şiddetli yağış sonrası meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 46 yaşındaki işçi Şinasi Özdemir’in cansız bedeni olay yerinden 2 km aşağıda dere kenarında bulundu.
İlçenin Üçtepe beldesinde dün gece 21.40 sularında şiddetli yağış sonrası bir su dolum fabrikasının depo bölümünde meydana gelen çökme sonucu toprak altında kalan Şinasi Özdemir’i arama çalışmalarında 20. saate girildiği sıralarda cansız bedenine ulaşıldı. Özdemir'in cansız bedeni olay yerinden 2 km aşağıda dere kenarında ekipler tarafından bulundu.