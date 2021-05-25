Giresun'da İkra Nur Tirsi'nin ölümüne ilişkin tutuklanan amca ve hala hakim karşısında

AA

Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, sanık S.T, tutuklu bulunduğu Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumu, A.Ç. ise Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme heyeti tarafından haklarındaki iddianame okunan sanıkların ilk savunmaları alındı.

Duruşma, tanık ifadelerinin alınması ve eksikliklerin giderilmesi için 16 Temmuz tarihine ertelenirken sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

- Olay

Bulancak ilçesinin İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evine dönmeyen İkra Nur'un ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmış, küçük kızın cansız bedeni 30 Haziran'da kaybolduğu yerden yaklaşık 7-8 kilometre (kuşbakışı 1 kilometre) uzaklıktaki İncirli mevkisinde derede bulunmuştu.

7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili amcası S.T (14) ile halası A.Ç (26),15 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki sanık için ayrı ayrı hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamelerde, amca S.T. için "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 12 ila 15 yıl, hala A.Ç. için de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.