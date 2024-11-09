İlçede 1974 yılından bu yana katırcılık yapan Karaal, katırcılığın yanı sıra ilçede semerci, nalbant ve kuşamcı gibi benzer mesleklerin de yok olduğunu belirterek, ""Eskiden her köyde 4-5 hanede katır vardı. O dönemlerde semerci, nalbant gibi esnaflar da vardı, ancak şimdi bu mesleklerin hiçbirini bulmak mümkün değil. Katırların ihtiyaç duyduğu semer ve nalı kendimiz yapıyoruz Bugün ilçenin tek katırcıyım hatta Giresun'da yok olmaya yüz tutan katırcılığın son temsilcilerindenim" diye konuştu.