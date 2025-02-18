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        Giresun'da ilkbahar şap aşılama kampanyası başlatıldı

        Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2025 yılı ilkbahar dönemi şap aşılama kampanyası başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 16:11 Güncelleme: 18.02.2025 - 16:11
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        Giresun'da şap aşılama kampanyası
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        Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı ilkbahar dönemi şap aşılama kampanyası başlatıldığını duyurdu. "2025 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı" kapsamında kampanyanın 17 Şubat - 13 Nisan tarihleri arasında yürütüleceği belirtildi.

        Açıklamada, 2 ayın üzerindeki tüm sığır cinsi hayvanların şap hastalığına karşı aşılanacağına vurgu yapılarak şunlar kaydedildi:

        "Halk arasında dabak olarak bilinen şap hastalığı bütün çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan çok bulaşıcı viral bir hastalıktır. Ağızda, tırnakta ve memelerde yaralar oluşturan bu hastalık, et veriminde yüzde 30-45, süt veriminde yüzde 15-35 arasında verim kayıplarına neden olur. Özellikle genç hayvanlar hastalığa karşı son derece hassas olup, ölümlere yol açabilir. Şap aşılama kampanyasına eş zamanlı olarak; dişi büyükbaş hayvanlar brusella hastalığına karşı kitlesel olarak konjunktival brusella aşısı ile aşılanacaktır. Ayrıca koyun-keçi türü hayvanlara brusella, veba ve çiçek aşısı ile kedi-köpeklere de kuduz aşısı uygulanacaktır."

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