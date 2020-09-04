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HaberlerEmlakGiresun'da sel mağduru Doğankent ve Dereli ilçelerinde kamulaştırma için TOKİ'ye yetki verildi
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Sel mağduru Doğankent ve Dereli ilçelerinde TOKİ'ye kamulaştırma yetkisi

Giresun'da sel felaketi yaşanan Doğankent ve Dereli ilçelerinde kamulaştırma için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) yetki verildi.

Giresun'da sel
Reuters

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan iki ayrı Cumhurbaşkanı kararı kapsamında, TOKİ, söz konusu ilçelerde ihtiyaç duyulan konutların yapımı amacıyla bazı taşınmazları kamulaştıracak.

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