Giresun'da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

AA

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kayıp kişilerle ilgili Karadeniz'de arama tarama çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, dün Batlama Deresi'nin denize döküldüğü bölgede çalışmaların yapıldığına işaret edilerek, "Bugün ise akıntıların Yağlıdere ve Espiye'den denize ulaştığı bölgede su altı robotu ile arama-tarama faaliyetlerine devam ediliyor." ifadesi kullanıldı.

İl genelinde 22 Ağustos'ta etkili olan sağanak sonucu meydana gelen sele kapılan Emine ve Davut Akgün ile Ali Akbulut ve Umut Cantürk kaybolmuştu.