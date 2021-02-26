Giresun'da uygulanan turizm projeleri şehrin cazibesini artıracak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Giresun'da uygulanan turizm projeleri şehrin cazibesini artıracak

Giresun'da, tarihi mekanlarda, sahillerde ve çeşitli noktalarında uygulanan turizme yönelik projelerle kentin turist potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Giresun'da uygulanan turizm projeleri şehrin cazibesini artıracak
AA

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana tüm imkanları kullanarak şehrin güzel bir yaşam alanına kavuşması için çalıştıklarını söyledi.

Uygulamaya geçirdikleri projelerin ana ekseninin turizme dönük olmasına önem verdiklerini aktaran Şenlikoğlu, "Coğrafi açıdan da bakıldığında aslında şehrin çıkış noktası turizm. Elimizde o kadar çok imkan var ki, bir turistin bekleyebileceği tarih, doğa, deniz, inanç, gastronomi gibi her türlü unsura bu şehir sahip." dedi.

Şenlikoğlu, turizmi canlandırmak adına bir çok proje üzerinde çalıştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Karadeniz'in en uzun sahiline sahip şehiriz ve şehrin batısında yer alan plajlar bölgesinde bir projemiz vardı, onun ihalesine çıkıyoruz. İstiyoruz ki plajlarımızdan tüm haklımız en güzel şekilde faydalansın, herkes eşit ve adaletli şekilde hizmet alsın. Daha önceden yapılan işgaller vardı onları kaldırdık, o işgallerin akabinde bir proje ihalesini çıktık, inşallah yakın bir tarihte bu projeyi tamamlayıp şehre güzel bir plajlar bölgesi çıkaracağız."

- Çöp alanı yaşam alanına dönüşüyor

Şehrin doğu bölgesinde uzun yıllar çöp alanı olarak kullanılan bölgenin revizyonuna yönelik çalışma yürütüldüğünü aktaran Şenlikoğlu, "Buraya spor tesisleri yapıyoruz, yeşil alanlar, galericiler için alanlar oluşturuyoruz. Giresun Adası'nın tam karşısındaki bu alana belki de Karadeniz'in en nadide turizm alanlarından birini oluşturuyoruz. Bu bölge bittiğinde Karadeniz Sahil Yolu'ndan geçen herkesin uğrayacağı bir alan olacak." diye konuştu.

Şenlikoğlu, Atatürk Meydanı'nın olduğu bölgede uygulanan ve şehrin görünümüne önemli derecede katkı sağlayacak Cephe Giydirme ve Sokak Sağlıklaştırma Projesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğine vurgu yaparak, kısa süre içerisinde tamamlayacakları projeyle şehrin vitrinine renk katacaklarını aktardı.

Birinci derece doğal ve arkeolojik sit alanı olan Giresun Kalesi'nin turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmalar yaptıkların kaydeden Şenlikoğlu, patika yollar, seyir terasları ve surlar gibi birçok noktada düzenlemeler yaparak kaleyi çok daha güzel bir yer haline getirdiklerini söyledi.

Aytekin Şenlikoğlu, turizm projelerinin yanı sıra çok sayıda proje yürüttüklerini belirterek, bunlardan birinin sebze meyve hali, toptancı hali ve fındık pazarı gibi ticari unsurların yer alacağı bir bölge inşası olduğunu aktardı.

Bir taraftan turizme dönük projeler yürütürken bir taraftan da şehrin yaşamını etkileyen işleri yapmayı amaçladıklarını dile getiren Şenlikoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçtiğimiz yaz döneminde 30 bin ton asfaltlama çalışması yaptık, yine parke çalışmaları yaptık. Bunları yapmak için araç parkurumuza 20 milyon lira değerinde araç kazandırdık. Yine dağınık olan birimleri bir tek yerde toplamak için bina çalışmamız devam ediyor. Turizm ve ticari hacmin gelişmesini sağlayarak istihdama da katkı yapalım istiyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME