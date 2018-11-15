Giresun Organize Sanayi Bölgesi'nde iki fabrikada 70 kişinin istihdam edildiği GİSMAP firmasında, asansör ve aksamları üretiliyor.

Yurt içi pazarının ardından yurt dışına da açılan firma, 8 ülkeye ürün satıyor.

GİSMAP Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmalarının 1985'te asansör kapı ve kabini yapmak amacıyla kurulduğunu söyledi.

Kuruldukları yıllarda sıvı yakıtlı kat kaloriferlerinin yakıtlarına gelen zamlar nedeniyle katı yakıtlı kazan işine de başladıklarını aktaran Kara, her iki işi birlikte götürdüklerini belirtti.

Kara, Türkiye'de doğal gazın yaygınlaşmasıyla asansör işine ağırlık verdiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Zaten asıl işimiz asansördü, fabrikamızı geliştirdik. Kapı ve kabin üretimini iki ayrı fabrikaya ayırdık, birinde sadece otomatik asansör kapısı yaptık, diğerinde de kabin ve diğer aksamları üretiyoruz, paket olarak asansörü pazarlıyoruz. Kalorifer kazanları da üretiyoruz ancak ağırlık verdiğimiz sektör asansör."

Türkiye dışında satış için birtakım çalışmalar yaptıklarını ifade eden Kara, "Yurt dışında çeşitli devletleri gezdik, fuarlara katıldık. Ürünümüzü beğenenlerle iletişime geçtik ve ihracata başladık." dedi.

İbrahim Kara, 8 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, İran, Mısır, Tacikistan, Vietnam ve Malta'ya ürün gönderiyoruz. Hedefimiz 10 ülkeydi ancak 8'de kaldık. İnşallah önümüzdeki yıl bu sayıyı iki katına çıkarmak, yani 20'ye yakın ülkeye ürün satmak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki fuarlarda da müşterilerle iletişime geçip istediğimiz kapasiteyi yakalayacağız."

Yerli üretimin çok önemli olduğunu vurgulayan Kara, "Türk firmalar rahatlıkla yurt içindeki ihtiyaçları karşılayabilir ama devlet kurumu da dahil bazı yerlerin yurt dışından asansör parçaları kullandığını görebiliyoruz, bu da bizi üzüyor." ifadesini kullandı.

"ÜRETİM POTANSİYELİ YÜKSEK BİR İLİZ"

Giresun'un asansör üretimi yapılan iller arasında ilk 10'da yer aldığını aktaran Kara, "Giresun'daki üretim Doğu Karadeniz'deki hiçbir ilde yok. Üretim potansiyeli yüksek bir iliz ancak büyük şehirler, avantajları dolayısıyla bizim doğal olarak önümüzde." diye konuştu.

Firmanın Ticaret Müdürü Erkan Yurdadön ise yurt içi ve yurt dışında satış potansiyelinde kalitenin etkili olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"İnsanlar bize güveniyor, kaliteden ödün vermememiz ve uygun fiyatlarla kaliteyi yakalayabilen bir firma olduğumuz için tercih ediliyoruz. Yurt içi ve yurt dışında çok büyük firmalar var. Bizim amacımız diğer firmalarla kalite anlamında rekabet etmek."





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