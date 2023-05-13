GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Giresun başta olmak üzere 81 ilin milletvekili kesin aday listeleri paylaşıldı. Herhangi bir karışıklık olmaması adına, aşağıdaki linkten Giresun ve diğer tüm illerin milletvekili adaylarını öğrenebilirsiniz.

GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ