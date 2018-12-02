Giresun evinde dağıldı!

Spor Toto 1. Lig 14. hafta müsabakasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Giresunspor'u 5-1 yendi.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar, Erkan Akbulut, Hüsnü Emre Çelimli
Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Uğur Arslan Kuru, Aykut Demir, Serry, Hüsamettin Tut (Dk. 82 Kağan Miray Bağış), Ba Adama (Dk. 87 Emre Uğur Uruç), Hüsmani (Dk. 65 Muhammed Ildız), Kürşad Sürmeli, Volkan Okumak, Landel, Dauda
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Rıdvan Şimşek, Sami Can Keskin (Dk. 46 Mahmut Bilir), Jefferson, Segbefia, Gökhan Alsan (Dk. 85 Kubilay Aktaş), Poepon, Oğulcan Çağlayan (Dk. 72 Kerim Avcı), Del Valle
Goller: Dk. 5 ve 57 Poepon, Dk. 80 ve 90+2 Kerim Avcı, Dk. 87 Jefferson (Gazişehir Gaziantep), Dk. 54 Dauda (Giresunspor)
Kırmızı kart: Dk. 85 Uğur Arslan Kuru (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 3 Serry, Dk. 52 Kürşad Sürmeli, Dk. 70 Landel, (Giresunspor), Dk. 43 Sami Can Keskin, Dk. 53 Mahmut Bilir, Dk. 66 Oğulcan Çağlayan, Dk. 81 Yalçın Kılınç (Gazişehir Gaziantep)
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
3. dakikada sağ kanattan gelişen atak sonucu, Jefferson’u kale içine gönderdiği topa hareket eden Sery ve Poepon mücadelesi sonucunda Poepon yerde kaldı. Hakem pozisyon sonrası penaltı noktasına gösterdi.
4. dakikada Gazişehir Gaziantep Poepon’un kullandığı penaltı atışı ile öne geçti. 0-1
53. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Abiola, Mahmut’un müdahalesiyle kendini yerde buldu. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Abiola ağları sarstı. 1-1
56. dakikada çizgi üzerinde Gökhan Alsan'un vuruşunda, Kayacan’dan dönen topu Poepon tamamladı ve Gazişehir ikinci kez öne geçti. 1-2
79. dakikada Gazişehir’in geliştirdiği kontra atakta Kerim Avcı durumu farkı açtı. 1-3
87. dakikada Jefferson kale içinde buluştuğu topu düzgün vuruşla ağlarla buluşturdu. 1-4
90. dakikada sağdan Rıdvan’ın getirdiği topu Kerim ağlarla buluşturdu. 1-5
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