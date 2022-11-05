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Giresunspor - İstanbulspor maçının ardından

DHA

Giresunspor - İstanbulspor maçının ardından


Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 13´üncü haftasında Bitexen Giresunspor, sahasında İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ve İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, camianın böyle bir galibiyete ve morale ihtiyacı olduğunu ifade ederek, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Maça kötü başladıklarını ve ilk dakikaların istedikleri gibi geçmediğini aktaran Keleş, "Yaptığımız bir hatadan rakibimiz öne geçti. Sonra toparladık. 3 gol bulduk. Daha da artırabilirdik. Ama biraz rehavet oldu. Sonra rakibimizin son dakikalarda bulduğu gol ve sonrasındaki sıkıntılı süreç bizim için kötü oldu. Kazanmak bizim adımıza güzel oldu. Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Ona hazırlanacağız. Rakibimiz İstanbulspor´a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.
"HEDEFİMİZ İLK YARIDA 20 PUANIN ÜZERİNE ÇIKABİLMEK"
Keleş, oynadıkları 12 maçta 12 puan aldıklarını ve 1 ortalama ile gittiklerini de dile getirerek, "Maç ortalaması 1 ile gidiyoruz ama arada kazanabileceğimiz maçlar oldu. Şanssızlıklar oldu. Bu seneki hedefimiz ilk yarıda 20 puanın üzerine çıkabilmek. Çünkü içerideki maçlarımız rakiplerimizle olan maçlar. Beni en çok üzen çok iyi oynadığımız Ankaragücü maçında kaybettiğimiz puan. Bu, bizi biraz sıkıntıya soktu. Diğer maçlarda rakiplerimizin inanılmaz kadro kaliteleri var. Onlar geçen seneden güçlenerek geldiler. Biz sıfırdan bir takım kurduk. Bu bizi biraz zorluyor. Zaman zaman performanslarımız dalgalı oluyor. Yeni bir takım olmanın zorlukları var. Ama hedeflediğimiz puana ulaşırız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
FATİH TEKKE: 2 MAÇTA 8 HATA VE 8 GOL, BÖYLE OLMAMASI LAZIM
İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise üzgün olduklarını ve gelecek hafta yine önemli bir maça çıkacaklarını söyledi. Maçın başında istedikleri alanları bularak pozisyonlar yakaladıklarını gol ve skor bulduklarını kaydeden Tekke, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Maçın öncesinde bireysel hataları ne kadar az yaparsak buradan puanlarla ayrılmamız o kadar kolay olur demiştim. Tabii ki 10 kişi oynamak kolay değil. Kimle oynarsanız oynayın. Ama buna rağmen yine risk alınan dönemler var. Kaleye gelen 3 tane şut var. Bireysel hatalardan dolayı 3-1 oldu. Sonra alınan bir risk var. Bulduğumuz gol var, şans var. Penaltı diye söylenen pozisyon var. VAR´a gidilmeyen bir pozisyon var. Üzgünüz tabi ama oyuncularımın isteğinden oyunu anlamalarından, oyuna bir bütün olarak bakmalarından çok memnunum. Fakat bireysel hata, 2 maçta 8 hata ve 8 gol. Böyle değil, böyle olmaması lazım. Bunları konuşmuştuk. Oyuncularımın duygularına sahada etki etmeniz kolay değil. Üzgünüz. Önümüzde yine çok önemli bir maç var. Biz her maça zor maç olarak bakıyoruz. Her maça bizim için kazanılacak maç gözüyle bakıyoruz. Ben takımımdan gayet memnunum."DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2022-11-05 18:57:27

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