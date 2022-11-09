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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor, ZTK'da bir üst tura yükseldi

DHA

Giresunspor, ZTK'da bir üst tura yükseldi


Giresunspor - Ankaraspor: 3-2 Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)-
STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Murat Temel, Nurettin Dinçer Demir
BITEXEN GİRESUNSPOR: Ferhat Kaplan, Talha Ülvan, Sergen Piçinciol, Kadir Seven (Dk. 56 Görkem Sağlam), Faruk Can Genç, Murat Cem Akpınar (Dk. 65 Mejia), Senghor, Doğan Can Davas (Dk. 55 Sainz), Oğulcan Çağlayan (Dk. 84 Kuwas), Savicevic, Mert Han Kurt (Dk. 56 Sergio)
ANKARASPOR: Bayram Kılıç, Oğuzhan Çapar, Gökhan Kurumuş, Fatih Kızılkaya, Muharrem Doğan (Dk. 51 Enes Eliaçık), Recep Taşbakır (Dk. 44 Erdal Öztürk), Berk Karadağ (Dk. 63 Doğukan İnci), Doğukan Efe, Ali Kılıç (Dk. 46 Mehmet Burak), Engin Bekdemir (Dk. 63 İlhami Nas), Bahattin Köse
GOLLER: Dk. 60 ve 80+3 Savicevic, Dk. 70 Sainz (Bitexen Giresunspor)Dk. 18 Engin Bekdemir, Dk. 53 Bahattin Köse (Ankaraspor)
SARI KARTLAR: Kadir Seven, Faruk Can Genç, Talha Ülvan (Bitexen Giresunspor) İlhami Nas (Ankaraspor)
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Ankaraspor ile karşılaşan Bitexen Giresunspor, 2-0 geriden geldiği maçı 3-2 kazanarak bir üst tura yükseldi.
7´nci dakikada Giresunspor´da köşe vuruşunu kullanan Savicevic, topu Doğan Can´a pasladı. Doğan Can´ın sert şutunda kaleci Bayram topu köşeden kornere gönderdi.
18´inci dakikada gelişen Ankaraspor atağında Recep´in yerden pasını alan Engin plase bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-1.
31´inci dakikada Ankaraspor´da Bahattin´in sert şutunu kaleci Ferhat kontrol etmeye başardı.
53´üncü dakikada Ankaraspor´un kullandığı serbest atışta topun başına geçen Bahattin Köse, topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-2.
60´ıncı dakikada Faruk Can´ın ceza sahasına gönderdiği topu defans ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Burada iyi yer tutan Savcevic topun gelişine vurarak takımının ilk golünü attı: 1-2.
70´inci dakikada Savicevic´in pasını alan Borja Sainz ceza sahasına girer girmez çektiği şutta topu ağlarla buluşturdu: 2-2.
75´inci dakikada sakatlanan Gökhan Kurumuş oyundan çıkınca değişiklik hakkı kalmayan Ankaraspor bu dakikadan sonra 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.
89´uncu dakikada Ankaraspor 9 kişi kaldı. Ceza sahası çizgisi dışında rakibine sert müdahalede bulunan Doğukan Efe, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
90+3´ünçcü dakikada Savicevic´in uzaktan çektiği şutta topu kaleci elinden kaçırdı ve ağlara gitti: 3-2.
Mücadele Giresunspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2022-11-09 15:23:44

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