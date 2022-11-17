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Giresunspor, 4 galibiyetini de İstanbul takımlarına karşı aldı

DHA

Giresunspor, 4 galibiyetini de İstanbul takımlarına karşı aldı


Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA)Spor Toto Süper Lig'in 14´üncü haftadasında deplasmanda Fenerbahçe´yi 2-1 mağlup eden Bitexen Giresunspor, bu sezonki tüm galibiyetlerini İstanbul takımlarına karşı kaldı.
Geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe´yi yenerek büyük bir sürprize imza atan Giresunspor, bu sonuça birlikte farklı bir istatistik de yakalamış oldu. Yeşil-beyazlılar, bu sezon dördüncü galibiyetini de bir İstanbul takımı karşısında aldı. Yeşil beyazlılar, 3´üncü hafta sahasında Kasımpaşa´yı 1-0 yenerken, 13´üncü haftada da İstanbulspor´u 3-2 mağlup etti. Deplasmanda ise 2´nci haftada Galatasaray´ı 1-0 yenen Giresunspor, yine bir başka deplasman maçında Fenerbahçe´yi 2-1 yenme başarısı gösterdi.
14´üncü hafta sonunda aldığı 4 galibiyeti de İstanbul takımlarına karşı alan Çotanaklar, diğer İstanbul takımlarından Fatih Karagümrük ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Başakşehir´e 3-1, sahasında oynadığı maçta ise Beşiktaş´a karşı 1-0 mağlup oldu
Giresunspor, topladığı 15 puanın 13´ünü İstanbul takımlarına karşı alırken, son İstanbul takımı olan Ümraniyespor ile 18´inci haftada Çotanak Spor Kompleksinde karşılaşacak.
Öte yandan bugüne kadar 13 gol atan Giresunspor, bu gollerin sadece birini ilk yarıda atarken diğer goller Fenerbahçe maçında olduğu gibi ikinci yarıda geldi.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2022-11-17 10:30:03

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