Kamyonet, uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

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Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)GİRESUN'da, uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Sercan Salbacak (34) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı İnişdibi köyünde meydana geldi. Yayladan dönen Sercan Salbacak yönetimindeki 28 TK 900 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti, araçtaki Tarık Dikmen, Gökhan Yamaner, Umut Kılınç ve Ali Sayın yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2022-11-28 15:20:20



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