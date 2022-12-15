TBMM Başkanı Şentop, Giresun'da

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Selçuk BAŞAR/ GİRESUN, (DHA)TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Giresun'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk´ün vefat eden annesi Feride Öztürk´ün cenazesine katılmak üzere kente gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Giresun Belediyesi´ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun karşıladığı Şentop, belediyenin şeref defterini imzaladı, projelerle ilgili bilgi aldı. Valiliği de ziyaret eden Şentop, daha sonra kentten ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Giresun Selçuk BAŞAR

2022-12-15 18:31:22



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