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TBMM Başkanı Şentop, Giresun'da

DHA

TBMM Başkanı Şentop, Giresun'da


Selçuk BAŞAR/ GİRESUN, (DHA)TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Giresun'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk´ün vefat eden annesi Feride Öztürk´ün cenazesine katılmak üzere kente gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Giresun Belediyesi´ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun karşıladığı Şentop, belediyenin şeref defterini imzaladı, projelerle ilgili bilgi aldı. Valiliği de ziyaret eden Şentop, daha sonra kentten ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Giresun Selçuk BAŞAR
2022-12-15 18:31:22

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